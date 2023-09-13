Минобороны Армении сообщило о гибели своего военного Минобороны Армении сообщило о гибели своего военного от огнестрельного ранения

Фото: mil.am

Военнослужащий Вооруженных сил Армении скончался в результате огнестрельного ранения, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны республики. Обстоятельства произошедшего не раскрываются. В ведомстве пообещали провести тщательное расследование инцидента.

12 сентября около 19:50 (20:50 мск) от огнестрельного ранения скончался военнослужащий подразделения Минобороны РА. Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении Минобороны Армении.

2 сентября в армянском военном ведомстве сообщили, что двое военнослужащих погибли в результате взрыва во время проведения инженерных работ в республике. Следователи работают над выяснением всех деталей и обстоятельств трагедии. Минобороны Армении также выразило соболезнования родным, близким и сослуживцам военных.

2 августа в Минобороны России заявили, что представитель армянских формирований в Карабахе получил ранение в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных.

В мае Минобороны Армении сообщило о гибели военного и ранении фельдшера на границе в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана. Солдат скончался от полученных ран, не доехав до больницы. Состояние здоровья раненого фельдшера оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. В Минобороны Азербайджана отвергли информацию армянской стороны об обстреле.