Армения ожидает от РФ дорожную карту по разблокировке Лачинского коридора Пашинян заявил, что кабмин Армении ожидает от РФ дорожную карту по разблокировке Лачинского коридора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что кабмин ожидает от России дорожную карту по разблокировке Лачинского коридора. Он добавил, что из-за блокады гуманитарная ситуация в Карабахе ежедневно обостряется.

Пашинян сообщил, что правительство сегодня же выделит около $10 млн для помощи жителям Карабаха. Кроме того, создана рабочая группа, которую возглавит вице-премьер Тигран Хачатрян.

Премьер-министр Армении также призвал информировать зарубежных партнеров о ситуации, чтобы придать ей максимальный международный резонанс.

К тому же, Пашинян считает, что если Россия не может обеспечить стабильность в Карабахе, то должна запросить наделение российских миротворцев мандатом ООН или поднять вопрос направления в регион дополнительной международной миротворческой миссии.