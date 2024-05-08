Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ МИД Армении: Ереван не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году

Фото: kremlin.ru/ Сергей Гунеев, РИА «Новости»

Совместное фотографирование глав государств – членов ОДКБ, 23 ноября 2023 года, Минск

Армения отказалась участвовать в утверждении годового бюджета Организации Договора о коллективной безопасности и ее финансировании в 2024 году, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Ани Бадалян. По ее словам, которые приводит Sputnik Армения, при этом Ереван не возражает принятию такого решения в ограниченном формате.

Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 г. «О бюджете ОДКБ на 2024 г.» и, тем самым, от участия в финансирования деятельности организации. При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате, — сообщила Бадалян.

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что выбор властей Армении остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит суверенный шаг страны. Он подчеркнул, что все государства-члены придерживаются политики многовекторности, которая регулирует подобные решения.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила сожаление, что Ереван продолжает допускать безосновательную публичную критику в адрес ОДКБ. Так она высказалась о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что организация не отреагировала на нарушение армянской границы в 2021–2022 годах. По словам Захаровой, руководство ОДКБ публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении республики в полном соответствии с уставными целями и принципами организации.