Пашинян подтвердил, что Армения и Азербайджан обсуждают вопрос анклавов

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос анклавов на территории двух республик, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан. По его словам, одним из принципов подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном является взаимное признание территориальной целостности государств. Трансляцию выступления Пашиняна ведет Factor tv на YouTube.

Одним из принципов мирного процесса между Арменией и Азербайджаном является взаимное признание территориальной целостности в границах Советской Армении и Советского Азербайджана, и когда мы говорим о территории Армении площадью 29,8 тысячи квадратных километров, в нее не входят эксклавы и анклавы, которые в советский период принадлежали Азербайджану, и входит Арцвашен. Было ли во время переговоров обсуждение вопроса анклавов и эксклавов? Да, было, — сообщил Пашинян.

Он подчеркнул, что есть несколько вариантов решения проблемы. По его словам, Армения может восстановить свой суверенитет над Арцвашеном, а Азербайджан, в свою очередь, над де-юре существовавшими анклавами. При этом, по мнению Пашиняна, существует много вопросов, в том числе о разграничении территории эксклава.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что встреча представителей Азербайджана и Армении по вопросу демаркации госграницы запланирована на 30 ноября. Переговоры состоятся на армяно-азербайджанской границе.