Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил действующего главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейших успехов в этой должности во благо развития и процветания страны, говорится на сайте администрации азербайджанского лидера. В свою очередь Путин выразил Алиеву признательность за поздравления.

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны, — говорится в публикации.

В ходе телефонного разговора главы стран обсудили союзнические и стратегические партнерства, и выразили уверенность, что они будут укрепляться. Вместе с тем, Алиев и Путин обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран.

18 марта лидер Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства в России. В МИД страны выразили благодарность «русскому народу за глубокую приверженность демократии».

Также лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон поздравил Путина с убедительной победой. Он заявил, что рекордные результаты голосования свидетельствуют о твердой поддержке российского лидера народом.