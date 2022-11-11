Алиев отверг обвинения Армении в военной агрессии Азербайджана

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев категорически отверг обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в военной агрессии со стороны Баку, передает «Интерфакс Азербайджан». По его мнению, Ереван таким образом намеренно пытается ввести в заблуждение мировое сообщество.

Армения с целью ввести в заблуждение международное сообщество пытается необоснованно обвинить Азербайджан в военной агрессии. Мы категорически отвергаем подобные необоснованные обвинения. Мы воевали на своей земле и, победив армянскую армию, выгнали ее с наших исторических земель, — заявил Алиев.

Он также напомнил, что главы республик признали суверенитет и территориальную целостность стран в ходе подписания договоров в Праге и Сочи, а, следовательно, «карабахский конфликт остался в истории».

Ранее Пашинян обвинил Алиева в нарушении достигнутых в Сочи договоренностей о «воздержании от применения силы или угрозы ее применения». По его словам, заявления азербайджанского лидера в Шуше демонстрируют угрожающие безопасности Южного Кавказа амбиции Баку.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха.