Пашинян обвинил Алиева в нарушении достигнутых в Сочи договоренностей

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) в ходе трехсторонних переговоров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении достигнутых в Сочи договоренностей о «воздержании от применения силы или угрозы ее применения», передает Telegram-канал «Кавказское бюро». По мнению Пашиняна, глава Азербайджана Ильхам Алиев Президент демонстрирует свои амбиции в отношении суверенной территории Армении, а также использует ряд топонимов и других названий в угрожающей форме.

Заявления Алиева от 8 ноября еще раз доказывают, что геополитические амбиции властей Азербайджана продолжают угрожать безопасности и стабильности Южного Кавказа и региона, — сказал Пашинян.

Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, указал на то, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению не играть с огнем и вывести вооруженные силы из Карабаха. Глава республики также добавил, что в Ереване не должны забывать уроков второй Карабахской войны.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, Алиевым и Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.