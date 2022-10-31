Кремль обнародовал совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна

Фото: kremlin.ru

Кремль опубликовал по итогам саммита в Сочи трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В документе подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайд­жано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа, — говорится в заявлении.

Стороны также подтвердили намерение приложить дополнительные усилия по решению остающихся задач, включая гуманитарные вопросы. Отдельно отмечена договоренность воздерживаться от применения силы или ее угрозы и обсуждать и решать все проблемы исключительно «на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ» в соответствии с декларацией от 1991 года.

Лидеры трех стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. Азербайджан и Армения условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, в чем Россия будет оказывать всяческое содействие.

Участники саммита акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между экспертными сообществами, представителями общественности, религиозными лидерами при содействии России, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия между народами республик.

Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе, — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху. Он также назвал полезной встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским главой Ильхамом Алиевым.