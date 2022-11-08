Алиев призвал Армению не играть с огнем и вывести ВС из Карабаха

Фото: Президент Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, указал на то, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха. Глава республики также добавил, что в Ереване не должны забывать уроков второй Карабахской войны.

Армения не полностью выполняет заявление от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы из Карабаха, не предоставила нам Зангезурский коридор, периодически совершает против нас военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы, — сказал Алиев.

Согласно тексту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха должен был состояться параллельно вводу на территорию российского миротворческого контингента. При этом Алиев подчеркнул, что миротворцы будут находиться там временно.

Карабах — наша земля, российские миротворцы там временны. Мы справедливая страна, если взяли на себя какое-то обязательство, то мы выполняем его, — сказал президент Азербайджана.

Алиев также подчеркнул, что если Армения хочет проводить политику добрососедства, то в первую очередь она должна выполнить все положения заявления от 10 ноября 2020 года. Глава Азербайджана призвал Ереван быть искренним в мирных переговорах и не затягивать искусственно время, ожидая «какого-то чуда». Он добавил, что Баку хочет справедливого мира, основанного на международном праве.

Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мир, но справедливый мир. Выдвинутые нами условия справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на этих условиях, — подчеркнул глава страны.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.