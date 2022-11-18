Алиев отметил перспективы роста торговли с Россией Президент Азербайджана Алиев заявил, что доволен ростом торгового оборота с Россией

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял российского премьер-министра Михаила Мишустина, в ходе беседы с которым подчеркнул, что доволен ростом торгового оборота с РФ. По словам политика, сейчас наблюдаются перспективы наращивания показателей. Кроме того, как передает заявление Алиева «Интерфакс-Азербайджан», значительные возможности имеются в сфере развития грузовых перевозок.

Мы, конечно, очень рады, что объем взаимной торговли выходит на допандемийный уровень, и уверен, что динамика будет сохраняться, — сказал президент.

Алиев также указал на выход на рекордные значения в сфере транзитных перевозок. Политик подчеркнул, что сотрудничество в этой области будет нарастать не только на двусторонней основе — планируется привлечение соседних государств. По его словам, все страны заинтересованы в укреплении потенциала транспортных коридоров. В первую очередь он говорил о коридоре «Север» — «Юг: их укрепление, заметил глава государства, откроет дополнительные перспективы.

Накануне Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу и транспортных подходов к ним. Стороны также заключили соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.

Ранее стало известно, что в ходе своего визита Мишустин намерен обсудить с руководством республики «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами в транспортной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной сферах, а также ход реализации совместных проектов в различных областях». Глава правительства РФ примет участие в пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, который пройдет в Центре Гейдара Алиева.