Алиев: Баку и Ереван должны выразить согласие по поводу миротворцев

https://static.news.ru/photo/df7bdaee-145c-11eb-9993-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обязательно выдвинут предложения по присутствию миротворцев и международных наблюдателей в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван должны будут выразить своё согласие по поводу того, кто выступит в этой роли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Международные наблюдатели или миротворческие силы — это часть основных принципов. Однако это их последняя часть, и конечно же, обе стороны конфликта — Азербайджан и Армения — должны выразить согласие по поводу того, кто будет международным наблюдателем или миротворцем, — цитирует его издание Nikkei.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, если Армения выведет оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.