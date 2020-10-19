Алиев: Азербайджан не нуждается в ближневосточных боевиках

https://static.news.ru/photo/bfb47e6e-1218-11eb-8596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны Армении

У Баку нет необходимости вовлекать в конфликт в Нагорном Карабахе кого-либо, в том числе боевиков с Ближнего Востока, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, армия страны показала свою боеспособность и наличие необходимого технического обеспечения.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о переброске боевиков из Ливии и Сирии в зону конфликта, передаёт ТАСС.

Мы просили представить нам конкретные факты, конкретные доказательства того, что здесь нами приглашены какие-то террористы. До сих пор, кроме слов, никаких фактов нам представлено не было, ни мне как президенту, ни руководителям наших спецслужб, ни руководителям Министерства обороны, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в ходе конфликта азербайджанская армия практически уничтожила военно-технический потенциал Армении, находящийся в Карабахе. Алиев добавил, что регулярная армия страны насчитывает 100 тысяч бойцов, не считая резервистов.

Мы даже мобилизацию не объявили. Зачем? Нам не нужно, — добавил он.

Глава государства рассказал, что военнослужащие из резерва, призванные в рамках частичной мобилизации, занимаются мониторингом и контролем уже освобождённых территорий.

Поэтому фактов нет. Необходимости нет. Есть только одни сплетни, слухи, — заключил он.

17 октября Баку и Ереван договорилис ь о гуманитарном перемирии в Карабахе. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября, однако вскоре было нарушено. Это вызвало осуждение в ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить атаки на мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.