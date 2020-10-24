Алиев: Армения продолжает получать оружие из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/670fe6b6-16e8-11eb-a644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения получает образцы современных вооружений из-за рубежа.

Азербайджанский лидер в ходе совещания с военным руководством сообщил, что в Баку знают о всех рейсах с оружием, прибывающих в Армению.

Ежедневно Армении отправляют самые современные вооружения. У нас есть список этого оружия. У нас есть все данные о совершённых рейсах: когда, откуда, из какого города вылетел борт, когда прибыл в Ереван и какой груз на нём был, — подчеркнул Алиев.

По словам президента, в ходе боёв в Карабахе Вооружённые силы Азербайджана уничтожили или захватили порядка 300 танков армянских военных. Также Ереван потерял много беспилотников, ракетных комплексов и ЗРК.

Откуда у них столько денег? Они же бедная страна, у них нет ни денег, ни возможностей. Они получают это вооружение бесплатно. Мы уничтожили у них шесть ЗРК С-300. Их цена известна, — отметил Алиев.

Президент напомнил, что за неполный месяц боёв азербайджанские силы добились значительных успехов на многих направлениях, и выразил уверенность, что страна скоро восстановит свою территориальную целостность, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, азербайджанские источники и ранее указывали, что Ереван под эгидой гуманитарной помощи получает оружие. В частности, в начале октября авиакомпании Atlantis Armenian Airlines и Elite Avia гражданскими бортами поставили в Армению оружие и боеприпасы для противотанковых комплексов «Корнет», РСЗО и снаряды (152-мм и 122-мм) для гаубиц Д-20 и Д-30. Поставки осуществляются представителями армянской диаспоры из Европы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.