Аэропорты Узбекистана приостановили работу из-за отключения электричества

Все аэропорты Узбекистана остановили свою работу из-за отключения электричества. Пассажиров, застрявших метро в Ташкенте, эвакуируют. Также по всей стране отключились светофоры, передаёт Sputnik Узбекистан в Telegram-канале со ссылкой на МЧС. Масштабный сбой наблюдается не только на узбекской территории, но и в Киргизии и Казахстане. Три страны ещё с советских времён объединены в общую энергосеть, в которой и случилась авария.

Минэнерго Узбекистана заявил, что неполадки на казахстанской территории. По их данным, ЧП произошло из-за наброса мощности на транзит электроэнергии из-за значительного дисбаланса, которые было создано энергосистемой Центральной Азии.

Из Ташкентского метро эвакуируют застрявших пассажиров. Об этом сообщили в МЧС, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Узбекистане и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. По всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. Из-за отключения света в Ташкенте приостановлена работа метро.

В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны. Кроме того, без электричества осталась большая часть Бишкека, где по всему городу нет воды.

Также сообщалось, что из-за сбоев в электроэнергии туристы застряли на канатной дороге в Узбекистане и Киргизии. МЧС Узбекистана направило спасателей на курорт Амирсой. На киргизском горнолыжном курорте Чункурчак работа канатной дороги приостановлена, к застрявшим над склоном туристам направляются спасатели.

По предварительным данным, массовые отключения электричества связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.