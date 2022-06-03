Адвокат Сапеги оценил шансы на помилование россиянки Адвокат Сапеги счёл высокими шансы на её помилование

Фото: Тамара Беляева/РИА Новости

Адвокат россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии на шесть лет, Антон Гашинский в беседе с NEWS.ru оценил шансы на ее помилование как достаточно высокие. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным передать осужденную в стране Сапегу в Россию.

Так как она до сих пор еще не обращалась о помиловании на имя президента, то я оцениваю шансы как достаточно высокие. В любом случае мы будем обращаться на помилование президенту Белоруссии, и далее президент уже будет принимать решение. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей еще раньше заявлял, что есть два варианта развития событий. Нам предпочтительнее помилование, мы это и будем делать,— заявил Гашинский.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе со своим молодым человеком, бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега в ходе следствия призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ей предъявили ряд обвинений, в числе которых разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима.