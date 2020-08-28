66 и 6: Лукашенко получил на день рождения новую волну протеста

30 августа исполнилось 66 лет Александру Лукашенко, спорно победившему на очередных президентских выборах. Однако в этот день белорусский лидер уже не смог похвастаться всенародной поддержкой, на которую он опирался четверть века. Протесты по стране в связи с его «переизбранием» на шестой срок продолжаются, а «закручивание гаек» ведёт лишь к большей напряжённости.

Лукашенко — один из тех постсоветских лидеров, кто до сих пор не выбрал путь передачи власти. И хотя широко обсуждается вероятность того, что в итоге он «назначит» президентом своего сына, сам Батька пока, судя по всему, от дел отходить не намерен — да и проведение на пост несовершеннолетнего молодого человека невозможно без изменения Конституции. Такой референдум возможен лишь на словах — на практике Лукашенко сейчас с трудом собирает по стране контрмитинги в свою поддержку.

Белорусский лидер пришёл к власти 26 лет назад, на фоне нестабильности, возникшей после распада Советского Союза. Тогда Лукашенко удалось оперативно справиться с актуальными вызовами, включая и рост криминала. Впрочем, последнее ему поминают до сих пор: по мнению многих, белорусский лидер использовал ситуацию 1990-х для зачистки политического поля. Так, например, имевшие значительное влияние бывший министр внутренних дел РБ Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома республики Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, поддерживавший местную оппозицию, исчезли при невыясненных обстоятельствах ещё в 1999 году.

Критики Лукашенко уже тогда списали это на действия так называемого эскадрона смерти — подразделения, которое президент изначально собрал для борьбы с криминальными структурами, а затем, как предполагается, начал использовать в расправах с политическими оппонентами. В декабре прошлого года Юрий Гаравский, представившийся бывшим бойцом СОБР РБ, рассказал о событиях 90-х. По его словам, он лично участвовал в ликвидации Захаренко, Гончара и Красовского. Кроме того, по словам Гаравского, убийства были совершены при непосредственном участии экс-командира СОБРа Дмитрия Павличенко. Последний, в свою очередь, уже давно включён в список белорусских чиновников, которым запрещён въезд в страны Евросоюза и США, — именно из-за подозрений по поводу его причастности к исчезновению людей в Белоруссии. В ноябре 2000 года Павличенко задерживали в РБ, но уже через несколько часов отпустили. Как утверждают правозащитники, распоряжение об этом отдал лично Лукашенко, что подтверждает разговоры о методах внутренней борьбы.

Сам белорусский лидер, на которого правозащитники возлагают личную ответственность за расправы над политическими противниками, обвинения, разумеется, отвергает. Однако все имеющиеся данные говорят не в его пользу. И сам президент то и дело допускает оплошности, которые лишь провоцируют новые подозрения и обвинения.

Белорусский канал Belsat в этой связи вспоминает события 2010 года. Тогда бывший кандидат в президенты Владимир Некляев был избит сотрудниками СОБРа. Затем его увезли в неизвестном направлении — более суток родственники политика ничего не знали о его судьбе. Когда на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2010 года у Лукашенко спросили о местонахождении Некляева, ответ был двусмысленным.

Вы думаете, что мы его украли и куда-то увезли? Нет. Таких «подарков» не будет больше, — зачем-то ответил он.

В итоге с помощью разного рода действий Лукашенко удалось полностью зачистить политическое поле республики и избавить себя как от конкурентов, так и от групп, которые могут оказать сопротивление — даже фанатских организаций. На внешнеполитическом контуре президент тоже избрал своеобразную тактику, лавируя между Россией и Западом — не примыкая при этом ни к одной стороне, но постоянно подобными манёврами раздражая Кремль, который и так испытывает известные проблемы в поддержании отношений с союзниками.

kremlin.ru

Однако события последнего месяца показали, что и лукашенковские действия не могут быть эффективными вечно. Протесты, которыми было встречено его недавнее переизбрание на шестой срок, стали беспрецедентными для Белоруссии, а отсутствие ярко выраженных лидеров — силой гражданского сопротивления, поскольку силовики не могут отсечь от митингов людей, продолжающих выходить на улицы и требующих перемен. Роль России, о которой белорусский лидер весьма скептично высказывался перед выборами и которой приписывал различные теории заговора, всё возрастает. За прошедший месяц Лукашенко по меньшей мере пять раз разговаривал по телефону с главой РФ Владимиром Путиным, вроде как забыв о трезвых «боевиках-наёмниках ЧВК», будто бы приехавших его свергать. А 30 августа условился о личной встрече в Москве. Неизвестно, поможет ли это президенту Белоруссии: российское руководство от его политических и экономических манипуляций, судя по всему, тоже уже устало, хотя вроде бы и может поддержать «стратегическим резервом» готовых пересечь границу — в случае дестабилизации и «агрессии НАТО», в которую в Белоруссии мало кто всерьёз верит.

Инаугурация Лукашенко на шестой срок должна состояться до конца октября, хотя точной даты до сих пор нет. Однако «игра на повышение», которую он избрал, привела к тому, что его нахождение у власти теперь под вопросом. С учётом массовых протестов, которые не удаётся сдержать даже постоянными арестами, лидерство Батьки выглядит всё более сомнительным, а торг России с Западом по поводу политического компромисса в Минске всё более вероятным.