Звёзды оценили Джоли: Повереннова, Безрукова, Архипов на премьере «Вечных»

Трёхкратный лауреат Каннского фестиваля финский режиссёр Юхо Куосманен снял пронзительную драму, удостоенную Гран-при Каннского кинофестиваля в 2021 году, — «Купе № 6». По сути, это малобюджетное кино, всё действие которого происходит в одном купе поезда: финская студентка в поезде Москва — Мурманск пытается убежать от себя и своей любви, но встречает там русского шахтёра. Разговор с ним меняет её отношение к жизни, человеческим отношениям и самой себе.

Премьера в России намечена на 28 октября.