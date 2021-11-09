Звёзды оценили Джоли: Повереннова, Безрукова, Архипов на премьере «Вечных»

В России вышел в прокат очередной блокбастер Marvel «Вечные» про расу генетически модернизированных людей. Новый фильм с Анджелиной Джоли не вызвал восторга у критиков. Зато пришедшие на премьеру звёзды остались довольны. Первыми зрителями «Вечных» в России стали: Евгения Малахова, Дарья Повереннова, Ирина Безрукова, Юлия Маргулис, Алёна Водонаева, Вольфганг Черни, Роман Архипов и другие.
Актёры дубляжа студии Movie Mood Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель, блогер Алена Водонаева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая и певица Анжелика Пушнова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер-модельер Мария Цигаль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ольга Стукалова
Сергей Булкин/NEWS.ru
DJ Грув (Евгений Рудин)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель Юлия Герман
Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор дочерней компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и его супруга балерина Елена Глурджидзе
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Евгения Малахова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии Главкино Илья Бачурин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Повереннова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Маргулис
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Вольфганг Черни
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Роман Архипов со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru