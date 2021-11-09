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Звёзды оценили Джоли: Повереннова, Безрукова, Архипов на премьере «Вечных»
Кино

Звёзды оценили Джоли: Повереннова, Безрукова, Архипов на премьере «Вечных»

10:10, 09 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России вышел в прокат очередной блокбастер Marvel «Вечные» про расу генетически модернизированных людей. Новый фильм с Анджелиной Джоли не вызвал восторга у критиков. Зато пришедшие на премьеру звёзды остались довольны. Первыми зрителями «Вечных» в России стали: Евгения Малахова, Дарья Повереннова, Ирина Безрукова, Юлия Маргулис, Алёна Водонаева, Вольфганг Черни, Роман Архипов и другие.

Актёры дубляжа студии Movie Mood Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель, блогер Алена Водонаева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и певица Анжелика Пушнова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер-модельер Мария Цигаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга Стукалова

Сергей Булкин/NEWS.ru

DJ Грув (Евгений Рудин)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель Юлия Герман

Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор дочерней компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и его супруга балерина Елена Глурджидзе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Евгения Малахова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии Главкино Илья Бачурин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Повереннова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Безрукова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Маргулис

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Вольфганг Черни

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Роман Архипов со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

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