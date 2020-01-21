https://static.news.ru/photo/cd2cc836-3c8e-11ea-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Народный артист России Виктор Раков попал в больницу с дыхательной недостаточностью. Ему оказывают необходимую помощь.

Сообщается, что 57-летнему актёру внезапно стало плохо. Родственники вызвали скорую помощь.

Популярность в театральных кругах Раков получил после спектаклей «Ленкома». В частности, он исполнял роли в постановках «Мудрец», «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Однако настоящая известность пришла к артисту после съёмок в фильмах «Убить дракона» и «Мастер и Маргарита», сообщает «Газета.Ru».

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