Народный артист России Виктор Раков попал в больницу с дыхательной недостаточностью. Ему оказывают необходимую помощь.
Сообщается, что 57-летнему актёру внезапно стало плохо. Родственники вызвали скорую помощь.
Популярность в театральных кругах Раков получил после спектаклей «Ленкома». В частности, он исполнял роли в постановках «Мудрец», «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Однако настоящая известность пришла к артисту после съёмок в фильмах «Убить дракона» и «Мастер и Маргарита»,
Как ранее писал NEWS.ru, в Таиланде госпитализировали актёра Сергея Бадюка. У него начал выходить камень.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен