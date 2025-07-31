Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 16:47

Звезда культовых австралийских фильмов умер в 65 лет

IF: австралийский актер Дэвид Арге скончался на 66-м году жизни от рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австралийский актер и сценарист Дэвид Арге, известный по фильмам «Галлиполи» и «Кровавая клятва», умер в возрасте 65 лет, сообщает местное издание IF. Причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

Как сказано в материале, трагедия произошла 30 июля. Арге родился в Мельбурне и окончил престижный Национальный институт драматического искусства, воспитавший многих звезд австралийского кино.

Свою карьеру он начал в театре в 1972 году, а в 1970-х успешно дебютировал в кино. За годы работы Арге снялся в десятках фильмов различных жанров — от хоррора «Тварь» до антиутопии «На последнем берегу» и военной драмы «Бандиты на велосипедах», став одним из самых узнаваемых актеров Австралии.

Ранее гданьский театр Wybrzeże сообщил, что 30 июля скончался актер Кшиштоф Матушевский, также известный по прозвищу Матушка, или Матуха. Артисту было 65 лет, среди его работ был фильм «Ведьмак» 2002 года, по мотивам кннин Анджея Сапковского. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера в связи с его кончиной. Причину смерти в публикации не уточняют.

Кроме того стало известно о смерти актера Джозефа Циглера, наиболее известного по роли в сериале «Война миров». Артист также занимался режиссурой, внеся значительный вклад в развитие канадского театра.

Австралия
актеры
смерти
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог оценила слова Шаляпина и его новой жены о готовности к детям
Найдена истинная причина обещаний Трампа ввести пошлины против партнеров РФ
Алаудинов обозначил роль «Ахмата» в успехе в Часове Яре
«Ваши страны — это наш полигон»: российские хакеры готовят удар возмездия
Россия готовится наладить ЖД-сообщение с одной страной
Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством
Песков поставил точку в вопросе возвращения западных компаний в Россию
В Кремле оценили перспективы торговли России с США
Песков высказался о совместном ответе БРИКС на угрозы Трампа
Суд Петербурга арестовал жертву мошенников за попытку поджога банка
Песков ответил Трампу на обвинения БРИКС в антиамериканизме
В США раскрыли, как Россия сделала рубль супервалютой
В ОП сравнили цензуру на Западе с пропагандой фашистской Германии
В МЧС раскрыли новые детали страшного пожара в Подмосковье
Названа сумма, которую Австралия потеряла из-за шпионажа
«Орала дурниной»: старушка пырнула насильника отверткой и избежала гибели
Взятие Часова Яра и решающая битва за Донбасс: новости СВО к вечеру 31 июля
Бойцы ВС России под огнем ВСУ спасли семейную пару в ДНР
В кабмине раскрыли, как изменятся ипотечные каникулы для семей с детьми
Таможенники изъяли кольцо за 6 млн рублей у прибывшей из Катара россиянки
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.