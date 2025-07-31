Звезда культовых австралийских фильмов умер в 65 лет IF: австралийский актер Дэвид Арге скончался на 66-м году жизни от рака

Австралийский актер и сценарист Дэвид Арге, известный по фильмам «Галлиполи» и «Кровавая клятва», умер в возрасте 65 лет, сообщает местное издание IF. Причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

Как сказано в материале, трагедия произошла 30 июля. Арге родился в Мельбурне и окончил престижный Национальный институт драматического искусства, воспитавший многих звезд австралийского кино.

Свою карьеру он начал в театре в 1972 году, а в 1970-х успешно дебютировал в кино. За годы работы Арге снялся в десятках фильмов различных жанров — от хоррора «Тварь» до антиутопии «На последнем берегу» и военной драмы «Бандиты на велосипедах», став одним из самых узнаваемых актеров Австралии.

Ранее гданьский театр Wybrzeże сообщил, что 30 июля скончался актер Кшиштоф Матушевский, также известный по прозвищу Матушка, или Матуха. Артисту было 65 лет, среди его работ был фильм «Ведьмак» 2002 года, по мотивам кннин Анджея Сапковского. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера в связи с его кончиной. Причину смерти в публикации не уточняют.

Кроме того стало известно о смерти актера Джозефа Циглера, наиболее известного по роли в сериале «Война миров». Артист также занимался режиссурой, внеся значительный вклад в развитие канадского театра.