Звезда комедии о «Евровидении» признался, что его образ вдохновил Киркоров

https://static.news.ru/photo/f0687456-ba0d-11ea-a782-fa163e074e61_660.jpg Дэн Стивенс Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Британский актёр Дэн Стивенс заявил, что образ его персонажа в фильме «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) вдохновлён певцом Филиппом Киркоровым. В картине артист исполнил роль россиянина Александра Лемтова, который принимает участие в конкурсе.

В ленте Стивенс предстаёт в образе исполнителя, выступающего в нарядах, обнажающих грудь. Не сцене ему помогают танцоры в золотистых трико, отыгрывающих номер Lion of Love топлес. В конце фильма Лемтов намекает на то, что он гей.

Когда я услышал Lion of Love в первый раз, я просто расплакался. Я был в восторге от самой идеи, что спою её на гигантской сцене «Евровидения», — рассказал актёр.

Сам Киркоров признался, что ему льстит, что Дэн Стивенс, сыгравший в фильме про Евровидение, выбрал его для создания образа героя. Он также отметил, что уже посмотрел ленту и выделил талантливую команду и качественный продакшен.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис Netflix опубликовал комедийный фильм «Евровидение: История огненной саги», рассказывающий об участниках международного песенного конкурса. По сюжету фильма, вымышленные исполнители из Исландии Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс, пытаются попасть на состязание.