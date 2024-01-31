Звезда «Игры престолов» подтвердила новый роман Актриса Тернер из «Игры престолов» подтвердила роман с аристократом Пирсоном

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Софи Тернер

Британская актриса Софи Тернер, известная по сериалу «Игра престолов», подтвердила роман с британским аристократом Перегрином Пирсоном, выложив в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии с совместного отдыха. Пара провела время на снежном курорте.

На нескольких снимках Тернер изображена в клетчатом костюме и горнолыжных очках, но на последней фотографии актриса показалась в полуобнаженном виде на краю бассейна. При этом звезду «Игры престолов» уже не раз замечали в компании Пирсона, но поклонникам приходилось довольствоваться кадрами папарацци.

В сентябре 2023 года Тернер объявила о разводе с певцом Джо Джонасом. Знаменитости назвали свое решение обоюдным, заявив, что этому предшествовали «четыре замечательных года супружеской жизни». СМИ писали, что перед разлукой на протяжении трех месяцев Джонас «практически все время» ухаживал за их двумя маленькими дочерьми. Сообщалось, что певец нанял адвоката по разводам, желая установить совместную опеку над детьми.

Слухи о разводе Тернер и Джонаса подогревало то, что певца замечали без обручального кольца. Кроме того, прошлым летом пара продала свой роскошный особняк в Майами, который был приобретен ими всего год назад.