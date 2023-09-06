Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас разводятся Звезда «Игры престолов» Софи Тернер подтвердила развод с певцом Джо Джонасом

Фото: IMAGO/Diego Corredor/MediaPunch/Global Look Press

Джо Джонас и Софи Тернер

Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале «Игра престолов» Софи Тернер и ее супруг певец Джо Джонас разводятся, заявила актриса в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). 27-летняя британская телезвезда и 34-летний певец назвали решение полюбовным «после четырех лет прекрасного брака».

После четырех замечательных лет супружеской жизни мы приняли обоюдное решение мирным путем разорвать наш брак. Существует множество предположений о причинах этого решения, но это действительно наш общий выбор, — отметила Тернер.

Западные СМИ ранее сообщали о «серьезных проблемах» у пары на протяжении по меньшей мере последних шести месяцев. Три последних месяца Джонас «практически все время» ухаживал за их двумя маленькими дочерьми. Известно, что певец нанял адвоката по разводам, он хочет установить совместную опеку над девочками.

Источники, близкие к паре, прежде сообщали прессе, что Джо и Софи по-разному видят свой досуг. Тернер любит посещать вечеринки, а Джонас погрузился в заботу о дочерях. В 2020 году у супругов родилась дочь Уилла, а в 2022-м — вторая дочь, имя которой не разглашалось.

Ранее сообщалось, что брак Софи Тернер и американского певца Джо Джонаса оказался на грани развала. На разлад, в частности, указывалось то, что в последние недели певец ходил без обручального кольца, а в середине августа пара продала свой роскошный особняк в Майами, который приобрела всего год назад.