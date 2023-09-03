Брак звезды «Игры Престолов» оказался на грани развала Звезду «Игры Престолов» Софи Тернер ждет развод с певцом Джо Джонасом

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Софи Тернер и Джо Джонас

Брак британской актрисы Софи Тернер, известной своей ролью Сансы Старк в «Игре Престолов», с американским певцом Джо Джонасом на грани развала, пишет TMZ. По словам источников, знакомых с парой, Джонас уже проконсультировался по вопросу развода у двух адвокатов в Лос-Анджелесе и планирует в ближайшее время подать соответствующие документы.

Собеседники также отметили, что у пары в течение последнего полугода возникли серьезные разногласия. Инсайдеры добавили, что последние три месяца дети Джо и Софи проводили большую часть времени с отцом, даже во время тура по США его группы DNCE.

На разлад также указывает то, что в последние недели Джо ходит без обручального кольца, а в середине августа пара продала свой роскошный особняк в Майами, который приобрели всего год назад.

Ранее стало известно, что 29-летний Сэм Асгари подал на развод с 41-летней Спирс после 13 месяцев брака. Сообщалось, что певица часто дралась с мужем после того, как он не ночевал дома. Супруги подозревали друг друга в изменах. Асгари обвинил певицу в нестабильном поведении и съехал из особняка Бритни сразу после заявления о расставании.

Асгари ранее появился на публике с синяком под глазом, заявив, что исполнительница избила его, когда он спал. Он также отметил, что у Спирс был роман с домработником, которого она просила заснять ее обнаженной.