Звезда фильма «Мулан» снимет продолжение «47 ронинов»

https://static.news.ru/photo/a9bf9f80-dd48-11ea-b305-fa163e074e61_660.jpg Рон Юань Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Рон Юань, известный по ролям в фильмах «Мулан» и «Сыны анархии», назначен режиссёром продолжения фильма «47 ронинов». Производством картины займётся Universal 1440 Entertainment, относящаяся к компании Universal Pictures Home Entertainment.

Юань также известен как постановщик ленты «Шаг вперёд 6: Год танцев», напоминает Deadline.

Я невероятно воодушевлён предстоящей работой со студией Universal и производственной командой над картиной о боевых искусствах со смесью жанров из экшен, хоррора и киберпанка, — заявил кинематографист.

Режиссёром оригинального фильма выступил и главную роль исполнил Киану Ривз. Его персонаж был одним из 47 самураев, поклявшихся отомстить за смерть своего господина. Картина основана на японском народном предании, рассказывающем о событиях, которые произошли в XVIII веке. Действие нового проекта развернётся спустя 300 лет.

Как писал NEWS.ru, американский актёр и режиссёр Джейсон Бейтман, известный по работе над сериалом «Озарк», снимет фильм Superworld для кинокомпании Warner Bros. Картина будет основана на одноимённой аудиокниге Гаса Кригера.