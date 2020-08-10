Звезда «Озарка» снимет супергеройское кино о человеке без сверхспособностей

https://static.news.ru/photo/92366ecc-daee-11ea-8443-fa163e074e61_660.jpg Джейсон Бейтман Фото: Li Ying/Xinhua/Global Look Press

Американский актёр и режиссёр Джейсон Бейтман, известный по работе над сериалом «Озарк», снимет фильм Superworld для кинокомпании Warner Bros. Картина будет основана на одноимённой аудиокниге Гаса Кригера.

Действие произведения разворачивается в 2038 году. Все жители Земли стали обладать сверхспособностями, кроме одного мужчины по имени Игнатиус Лохман, напоминает Empire.

Главный герой мечтает оставить след в истории, что довольно сложно в сложившихся условиях. Однажды ему выпадет шанс, когда человечеству угрожает некий Эрл П. Ван Оуэн, который может лишить суперспособностей любого.

Сценарий напишет Марк Перез, работавший над «Ночными играми». О начале съёмок и актёрском составе пока что не сообщается.

Как писал NEWS.ru, американский продюсер Сэм Эсмейл, известный как создатель сериала «Мистер Робот», займётся экранизацией неизданного романа писателя Румаана Алама Leave the World Behind («Оставь мир позади»). Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на адаптацию произведения.