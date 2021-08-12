Заработал «двойник» Netflix с вымышленными фильмами

В Интернете заработал шуточный сайт — «двойник» стримингового сервиса Netflix — Nestflix с вымышленными фильмами. Проект разработала веб-дизайнер Линн Фишер. «Официальный» запуск проекта состоялся 11 августа 2021-го.

Launch day! Are you like me and love a fake movie within a movie? Or show within a show?



Check out Nestflix: the only platform for your favorite nested films and tv shows.



https://t.co/HZrR3gfKVu pic.twitter.com/xw3OXrcnh4 — Lynn Fisher (@lynnandtonic) August 11, 2021

Программист подчеркнула, что на портале представлены свыше 400 несуществующих картин, которые смотрели персонажи реальных фильмов и сериалов. Например, гангстерский блокбастер «Ангелы с грязными душами» и его сиквел, показанные в дилогии «Один дома», или шпионский триллер про агента Майкла Скарна из 7-го сезона шоу «Офис».

Среди других вымышленных лент — «Переулок Сатаны» из «Солдат неудачи», «Титаник 2» из «Гриффинов» и «Макбэйн» (пародии на «Крепкий орешек») из «Симпсонов».

Как и на оригинальном Netflix, на Nestflix контент разбит по жанрам, а при выборе определённого шоу ресурс предлагает юзеру «посмотреть» другие похожие картины. Развлекательная компания Netflix основана в августе 1997 года. С 2013-го гигант производит собственный продукт — фильмы и сериалы. В январе аудитория сайта насчитывала около 203 млн подписчиков по всему миру.