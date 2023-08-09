Юрист объяснил, почему приемная дочь Васильевой может лишиться наследства Юрист Воробьев: приемная дочь Васильевой может получить наследство по завещанию или закону

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вера Васильева

Приемная дочь актрисы Веры Васильевой Дарья Мирославская без проблем получит наследство, если она прописана в завещании артистки, скончавшейся в возрасте 97 лет, рассказал NEWS.ru юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Если же неродной дочери нет в завещании, наследование возможно лишь на основании закона, но только в том случае, если падчерица докажет, что находилась на попечении наследодателя, отметил Воробьев.

Наследование осуществляется по двум основаниям, — либо по закону, либо по завещанию. Если человек уже прописан в завещании, то там все понятно, и с наследованием не возникнет проблем. Если же человек не является родственником, то наследование по закону для него возможно только в одном случае, — если он находился на попечении наследодателя. То есть он должен это доказать, например, свидетельскими показаниями. Если ничего этого нет, человек не может получить наследство ни при каких обстоятельствах, — объяснил юрист.

Воробьев отметил, что у Васильевой также есть брат — наследник второй очереди.

Единственный возможный вариант, если он унаследует, а потом перепишет имущество на приемную дочь актрисы. Отказаться от наследства в пользу постороннего человека не получится. В таком случае это будет уже не наследование, а дарение имущества, — пояснил он.

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 9 августа на 98-м году жизни. Причины смерти неизвестны. Приемная дочь актрисы рассказала, что ночью Васильевой внезапно стало плохо, когда она находилась у себя на подмосковной даче. Мирославская предположила, что на состояние мачехи могли повлиять погодные условия.

Прощание с Васильевой пройдет в Театре Сатиры 12 августа.

Соболезнования родным и близким Васильевой выразил президент РФ Владимир Путин, отметивший, что талантом Васильевой восхищались миллионы людей.