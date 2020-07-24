Вышел трейлер второго сезона «Тёмных начал»

https://static.news.ru/photo/c948fc7c-cd92-11ea-a537-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Тёмные начала» Фото: New Line Cinema

Телеканал HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала». Проект основан на одноимённой фантастической трилогии британского писателя Филипа Пулмана.

Промовидео показали в рамках фестиваля Comic-Con, который в этот раз проходит в режиме онлайн. Премьера шоу намечена на осень.

Сериал рассказывает о Лире Белакве, которая живёт в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — физические воплощения их душ в виде животных.

Новый сезон снят по второй книге трилогии Пулмана, получившей название «Чудесный нож». В ней Лира попадает в другой мир, в город Читтагацце, где на людей нападают зловещие призраки.

Главные роли в проекте исполнили Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон и Лин-Мануэль Миранда. В новом трейлере также появился Эндрю Скотт.

Первый сезон вышел в России 5 ноября на стриминговом сервисе «Амедиатека». В него вошло восемь эпизодов, писал NEWS.ru.