Студия Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии «Прошлое рождество», главную роль в которой исполнила Эмилия Кларк.
Героиня британской актрисы Кейт живёт в Лондоне и работает «эльфом» в магазине новогодних сувениров. Она регулярно попадает в нелепые ситуации и считает себя неудачницей, однако знакомство с Томом, которого сыграл Генри Голдинг, помогает ей изменить свою жизнь к лучшему.
В качестве режиссёра кинокартины выступил Пол Фиг, известный по фильмам «Меня зовут Дэвид», «Шпион» и «То, что ты делаешь».
Сценарий написали Брайони Киммингс и Эмма Томпсон, которая также выступила в роли матери главной героини. Российские зрители смогут увидеть фильм на 5 декабря.
Ране News.ru писал, что режиссёр Данила Козловский завершил съёмки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Он исполнил в ней главную роль, а также выступил продюсером.