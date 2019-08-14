https://static.news.ru/photo/ad472c20-be83-11e9-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Universal Pictures

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии «Прошлое рождество», главную роль в которой исполнила Эмилия Кларк.

Героиня британской актрисы Кейт живёт в Лондоне и работает «эльфом» в магазине новогодних сувениров. Она регулярно попадает в нелепые ситуации и считает себя неудачницей, однако знакомство с Томом, которого сыграл Генри Голдинг, помогает ей изменить свою жизнь к лучшему.

В качестве режиссёра кинокартины выступил Пол Фиг, известный по фильмам «Меня зовут Дэвид», «Шпион» и «То, что ты делаешь».

Сценарий написали Брайони Киммингс и Эмма Томпсон, которая также выступила в роли матери главной героини. Российские зрители смогут увидеть фильм на 5 декабря.

Ране News.ru писал, что режиссёр Данила Козловский завершил съёмки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Он исполнил в ней главную роль, а также выступил продюсером.