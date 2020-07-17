Вышел трейлер новой документалки о звезде «Короля тигров»

Телеканал Animal Planet опубликовал трейлер документального фильма Surviving Joe Exotic, рассказывающего о зоопарке с дикими кошками в штате Оклахома, которым владеет Джо Экзотик, называющий себя «гей-реднеком с пушкой». Однажды он решил избавиться от защитницы прав животных Кэрол Баскин, которая хотела закрыть его бизнес. В 2019 году его осудили за попытку организации её убийства и жестокое обращение с животными.
Новый проект будет сфокусирован на животных, содержащихся в зоопарке. Создатели расскажут об условиях, в которых живут питомцы и покажут, как к ним относятся работники учреждения и сам владелец.
За четыре месяца до того, как он был арестован за заказное убийство команда Animal Planet получила особое разрешение на съёмки в «Тигровой Империи» Джо Экзотика, — говорится в ролике.
20 марта на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера документального мини-сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», рассказывающего историю того, как владелец зоопарка оказался в тюрьме. За первые десять дней после выхода проект собрал 34,3 млн просмотров. Позже стало известно о том, что шоу получит продолжение.
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