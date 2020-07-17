Вышел трейлер новой документалки о звезде «Короля тигров»

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Более трети россиян (42%) заявили о готовности пойти в кинотеатры сразу после того, как их снова откроют. Самой ожидаемой премьерой оказался игровой ремейк мультфильма «Мулан».

Согласно опросу, проведённому командой трекера «Кинозритель» в период с 22 по 28 июня, 15% людей намерены сходить в досуговые центры через одну-две недели после открытия дверей. Примерно такое же количество...