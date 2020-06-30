Вышел трейлер фильма «Бесшумный» со звездой и «Игры престолов»

https://static.news.ru/photo/e545d192-bac9-11ea-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saban Films/youtube.com

Кинокомпания Saban Films опубликовала трейлер фильма «Бесшумный» (The Silencing) бельгийского режиссёра Робина Пронта. Главную роль исполнил Николай Костер-Вальдау, известный как звезда сериала «Игра престолов».

Картина рассказывает о бывшем охотнике, живущем в уединённом заповеднике. Однажды она снова берёт в руки оружие, когда выходит на след серийного убийцы, несколько лет назад похитившего его дочь.

В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

Сценарий написал Мика Ранум. Премьера ленты состоится в Сети 14 августа 2020 года.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Samuel Goldwyn Films опубликовала трейлер фильма итальянского режиссёра Сиро Герры. Картина готовится к выходу на стриминговых сервисах в августе 2020 года.