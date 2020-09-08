Вышел трейлер драмы «Ребекка» со звездой «Социальной сети»

https://static.news.ru/photo/615e3fee-f1de-11ea-8c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Ребекка» британского режиссёра Бена Уитли, известного как постановщик картины «Перестрелка». Премьера намечена на 21 октября.

В центре картины — Максимиллиан де Уинтер, недавно потерявший жену Ребекку. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную спутницу. Постепенно Максимиллиан так увлекается девушкой, что женится на ней. Пара возвращается в Мэндэрли, владение семьи де Уинтер в городе Корнуэлл. В доме новую жену Максимиллиана начинает преследовать и подавлять присутствие Ребекки, которое она находит абсолютно во всём.

Главные роли в проекте исполнили Лили Джеймс и Арми Хаммер, известный по ролям в фильмам «Социальная сеть» Дэвида Финчера и «Перестрелке» Уитли. Сценарий написали Джейн Голдман, Джо Шрэпнел, Анна Уотерхаус и Дафна Дю Морье по одноимённому роману британской писательницы Дафны дю Морье.

Как писал NEWS.ru, компания Ufo Distribution опубликовала трейлер французского и аргентинского режиссёра Гаспара Ноэ. В российский прокат картина выйдет 19 ноября.