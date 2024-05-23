Вышел трейлер четвертого фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» Netflix представил трейлер четвертого фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз»

Фото: youtube.com/@Netflix

Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix вышел полноценный трейлер комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули», ставшего продолжением культовой серии фильмов с Эдди Мёрфи в главной роли. Премьера четвертой части цикла на Netflix состоится 3 июля, одну из ролей исполнил звезда фильмов «Невидимка» и «Спящие» Кевин Бейкон.

Сообщается, что легендарному копу, известному своей смекалкой и жёсткими методами обращения с подозреваемыми, предстоит взяться за расследование очередного запутанного дела. В этом ему поможет молодой напарник в исполнении Джозефа Гордона-Левитта («Начало»).

Ранее появился финальный трейлер фильма «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Ролик представила кинокомпания Sony Pictures Entertainment, боевик получил рейтинг R из-за присутствия в кадре насилия.

Фильм выйдет в прокат в начале июня, спустя четыре года после премьеры третьей части знаменитой комедийной франшизы «Плохие парни навсегда». Лента стала кассовым хитом и заработала в мире $426 млн. Бюджет картины составил $90 млн. Постановщиками новой части выступили Билал Фалла и Адиль Эль Арби, выпустившие третий фильм «Плохие парни навсегда».