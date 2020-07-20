Вышел тизер первого сериала Фёдора Бондарчука

Стриминговый сервис more.tv опубликовал тизер сериала «Псих». Это первый многосерийный проект российского режиссёра Фёдора Бондарчука.
Многосерийная картина рассказывает об успешном столичном психотерапевте Олеге, который сам нуждается в помощи. Он переживает кризис среднего возраста, живёт с мамой в 40 лет и имеет медикаментозную зависимость.
Главную роль исполнил Константин Богомолов, который появился в тизер-шоу. В ролике он в образе Олега рассказывает о том, что год назад пропала его жена, из-за чего ухудшилось его эмоциональное состояние.
Фёдор Бондарчук начал работу над шоу в октябре 2019 года, но весной 2020 года производство пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Во время режима изоляции команда занималась постпродакшеном уже отснятого материала и подготовкой к работе над новыми эпизодами. Это позволило не менять сроки выхода сериала, писал NEWS.ru.
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