Вышел тизер первого сериала Фёдора Бондарчука

https://static.news.ru/photo/c5b26d4e-ca74-11ea-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Постер сериала «Псих»/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис more.tv опубликовал тизер сериала «Псих». Это первый многосерийный проект российского режиссёра Фёдора Бондарчука.

Многосерийная картина рассказывает об успешном столичном психотерапевте Олеге, который сам нуждается в помощи. Он переживает кризис среднего возраста, живёт с мамой в 40 лет и имеет медикаментозную зависимость.

Главную роль исполнил Константин Богомолов, который появился в тизер-шоу. В ролике он в образе Олега рассказывает о том, что год назад пропала его жена, из-за чего ухудшилось его эмоциональное состояние.

Фёдор Бондарчук начал работу над шоу в октябре 2019 года, но весной 2020 года производство пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Во время режима изоляции команда занималась постпродакшеном уже отснятого материала и подготовкой к работе над новыми эпизодами. Это позволило не менять сроки выхода сериала, писал NEWS.ru.