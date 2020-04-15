Вышел тизер финального сезона «Агентов «Щ.И.Т.»

https://static.news.ru/photo/e3e4d6a2-7f25-11ea-922d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D./Twitter

Компания Marvel выпустила тизер финального сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.». Благодаря ролику стало известно, что премьера шоу состоится 27 мая.

Видео появилось в Twitter проекта студии Marvel, в который войдёт 13 эпизодов. В новых сериях героям, ранее попавшим в Нью-Йорк 1930-х годов, «предстоит спасти прошлое, настоящее и будущее».

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020

Как писал NEWS.ru, компания Marvel Television, разрабатывавшая все сериалы киновселенной, объявила о закрытии. В последнее время студия работала над двумя шоу — «Беглецы» и «Агенты Щ.И.Т.», финальные сезоны которых выйдут в 2020 году.