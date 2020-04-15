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Иван Соловьёв
Компания Marvel выпустила тизер финального сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.». Благодаря ролику стало известно, что премьера шоу состоится 27 мая.
Видео появилось в Twitter проекта студии Marvel, в который войдёт 13 эпизодов. В новых сериях героям, ранее попавшим в Нью-Йорк 1930-х годов, «предстоит спасти прошлое, настоящее и будущее».
Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b— Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020
Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b
Как писал NEWS.ru, компания Marvel Television, разрабатывавшая все сериалы киновселенной, объявила о закрытии. В последнее время студия работала над двумя шоу — «Беглецы» и «Агенты Щ.И.Т.», финальные сезоны которых выйдут в 2020 году.
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В Сети появился трейлер финальных эпизодов седьмого эпизодов мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В 2020 году проект закрывается.
В четырёх последних сериях состоится масштабная финальная битва во время осады Мандалора. В ролике показано, что персонаж Асока Тано снова встретится с Дартом Молом, чтобы сразиться с ним.
Оставшиеся эпизоды...
Вышел тизер финального сезона «Агентов «Щ.И.Т.»