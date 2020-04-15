Кино

Вышел тизер финального сезона «Агентов «Щ.И.Т.»

16:48, 15 апреля 2020
Фото: Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D./Twitter

Компания Marvel выпустила тизер финального сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.». Благодаря ролику стало известно, что премьера шоу состоится 27 мая.

Видео появилось в Twitter проекта студии Marvel, в который войдёт 13 эпизодов. В новых сериях героям, ранее попавшим в Нью-Йорк 1930-х годов, «предстоит спасти прошлое, настоящее и будущее».

Как писал NEWS.ru, компания Marvel Television, разрабатывавшая все сериалы киновселенной, объявила о закрытии. В последнее время студия работала над двумя шоу — «Беглецы» и «Агенты Щ.И.Т.», финальные сезоны которых выйдут в 2020 году.

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