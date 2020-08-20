Вышел тизер фильма «Конёк-горбунок» с Антоном Шагиным

https://static.news.ru/photo/cfa10f3e-e2db-11ea-b266-fa163e074e61_660.jpg Фото: компания «Наше кино»

В Сети появился трейлер фильма «Конёк-горбунок», основанного на одноимённой сказке русского писателя Петра Ершова. Премьера намечена на 22 октября.

Режиссёром ленты выступил Олег Погодин, известный по работе над картиной «Время первых». Ивана-дурака сыграл Антон Шагин, сыгравший главную роль в «Стилягах». Заглавного персонажа в ленте создали при помощи 3D-анимации, и его голосом стал Павел Деревянко. Он не только озвучил Конька, но и сыграл его в костюме для захвата движения.

Жил-был Иван, немного разгильдяй, но совсем не дурак, хоть и младший из трёх братьев. Выручил он однажды волшебную кобылицу и получил в награду друга и верного товарища — Конька-горбунка. Не простого, а тоже волшебного — маленького и почти бесстрашного. И теперь Ивану с таким Коньком всё по плечу, — говорится в описании ролика.

Как писал NEWS.ru, компания «Наше кино» опубликовала трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева. Российская премьера намечена на 27 августа.