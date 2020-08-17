Вышел тизер фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающий о похождениях сестры Шерлока Холмса.
Заглавную роль исполнила Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». Также в проекте приняли участие Генри Кавилл, Сэм Клафлин и Хелена Бонэм Картер.
alone loshme reeebtpms wnettyrhitd— Netflix (@netflix)
pic.twitter.com/wslDtygxFn August 17, 2020
Премьера ленты ожидается 23 сентября.
Как писал NEWS.ru, компания Marvel опубликовала новый тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты». Премьера картины намечена на 28 августа.
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