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Вышел тизер фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива

16:53, 17 августа 2020 250
Фото: netflixfilm/instagram.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающий о похождениях сестры Шерлока Холмса.

Заглавную роль исполнила Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». Также в проекте приняли участие Генри Кавилл, Сэм Клафлин и Хелена Бонэм Картер.

Премьера ленты ожидается 23 сентября.

Как писал NEWS.ru, компания Marvel опубликовала новый тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты». Премьера картины намечена на 28 августа.

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