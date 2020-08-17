Вышел тизер фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива

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Умер американский режиссёр, продюсер и актёр Эш Кристиан. Ему было 35 лет.

Артист скончался в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, сообщает Variety. Смерть наступила во сне. Кристиан родился 16 января 1985 года и в возрасте 19 лет снял первую короткометражную картину. Позже он создал...