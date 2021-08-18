Вышел клип на трек солиста Maroon 5 к мультфильму «Щенячий патруль в кино»

Фото: Paramount Pictures Россия/youtube.com

Французский артист Тьерри Лиагр, ставший звездой комедии «Пришельцы» с Жаном Рено, а также фильмов «Банзай» и «Суп из капусты», умер в возрасте 68 лет, передаёт актёрское агентство SB Talents.

Мы с огромной печалью сообщаем об уходе из жизни Тьерри Лиагра. Все, кто встречались с ним, не забудут его талант, его добрый нрав, его смех, — говорится в заявлении. Поклонники...