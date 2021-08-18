Вышел клип на трек солиста Maroon 5 к мультфильму «Щенячий патруль в кино»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
08:35, 19 августа 2021
Фото: Paramount Pictures Россия/youtube.com
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На официальном YouTube-канале Paramount Pictures Россия появился анимированный клип на трек солиста группы Maroon 5, Адама Левина, к мультфильму «Щенячий патруль в кино».
Ничто так не поднимет вам настроение, как новая песня Адама Левина для анимационного фильма «Щенячий патруль в кино», — говорится в описании к клипу.
Как сообщал ранее сам Левин в беседе с ET, мотивом для записи трека Good Mood стало желание «навсегда стать героем для своих детей и всех остальных». В озвучке персонажей «Щенячьего патруля в кино» принимали участие многие голливудские звёзды: так, например, Ким Кардашьян подарила свой голос пуделю Долорес, а исполнитель главной роли в сериале «Детство Шелдона», Иан Армитидж, озвучил Чейза. Режиссёром кинокартины выступил Кэл Брункер, подаривший миру такие мультфильмы как «Семейка Бигфутов» и «Академия монстров».
В российских кинотеатрах мультфильм появится 26 августа.
Ранее была названа дата выхода десятой части «Форсажа» в кино.