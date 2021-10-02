Ведьмы, призраки, голоса: что творится в знаменитых домах из фильмов ужасов

В американском штате Род-Айленд выставили на продажу знаменитый своими паранормальными явлениями дом из фильма «Заклятие» Джеймса Вана. Нынешние хозяева Дженн и Кори Хайнзен, прожившие два года в двухэтажной постройке, никогда не скрывали своё восхищение пугающей историей здания. Первые несколько месяцев после покупки они занимали лишь одну из комнат, проявляя тем самым «уважение к призракам». События, происходившие в доме задолго до их заселения, легли в основу фильма ужасов. Почему семья решила продать уникальный особняк и что происходит в других «страшных» домах из хорроров, выяснил NEWS.ru.

«Заклятие» и реальная история дома в Род-Айленде

В 300-летнем доме в Род-Айленде, история которого послужила основой для идеи ленты Джеймса Вана, якобы жила ведьма Батшиба, фигурирующая и в самом фильме. Впервые о паранормальных явлениях, замеченных в стенах этого здания, сообщили Кэролин и Роджер Перон. Они переехали в дом вместе с пятью дочерьми в 70-х годах XX века. Супруги утверждали, что поначалу «призраки были дружелюбными», они якобы поправляли постель детям и даже целовали их в лоб на ночь. Позже дети вспоминали запахи призраков, утверждая, что один из них точно пах «цветами и фруктами».

Однако вскоре невидимые обитатели дома, по словам хозяев, стали причинять вред семейству. Перонам пришлось обратиться к известным исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уоррен. Именно они популяризировали легенду, которая и легла в сюжет фильма ужасов.

Стоимость дома Хайнзенов сейчас оценивается в $1,2 млн, однако пока покупатели не нашлись. Супруги утверждают, что вскоре после переезда они замечали чёрный силуэт в дверном проёме. Позже им якобы удалось войти в контакт с призраками, которых в доме оказалось множество — то же самое утверждали Пероны.

В особняке есть три спальни, гостиная с камином и множество атрибутов, связанных с фильмом «Заклятие»: например, кукла и постеры на стенах. Дженн и Кори Хайнез построили целый бизнес, сдавая дом исследователям паранормальных явлений. Они рассчитывают, что новые владельцы продолжат их дело. Однако почему владельцы решили расстаться с жилищем, которым так восхищались, неизвестно.

«Ужас Амитивилля» и массовое убийство

Слова «призраки Амитивилля» давно стали нарицательными, а сама история является едва ли на самой пугающей в истории всех хорроров. События «Ужаса Амитивилля» происходят в 1974 году в городе, расположенном в нескольких часах езды от Нью-Йорка. Согласно сюжету, в местный полицейский участок звонит неизвестный и говорит, что в доме семьи Де Фео в собственных постелях было застрелено шесть человек. Учитывая пересечения с реальностью, эта история выглядит пугающей вдвойне.

В реальном Амитивилле на улице Оушен-авеню действительно можно найти трёхэтажный дом 112, известный на всю Америку. Построенный в 1960 году особняк стал домом для молодой пары, однако те прожили там лишь полгода, съехав из-за странных голосов и жутких звуков. В 1965 году пустующее здание приобрела семья Де Фео, которую спустя девять лет настигла страшная судьба. Рональд Де Фео — младший убил своих родителей и всех братьев и сестёр, утверждая, что сделал это под давлением голосов.

Следующие владельцы появились у здания лишь десять лет спустя. Члены переехавшего в дом семейства Лутц часто жаловались на признаки чужого присутствия и скрипы. А их маленькая дочь заявляла, что дружит с девочкой Джуди, якобы живущей с ними.

В 2010 году особняк был продан на аукционе за $1 млн. Его внесли в список самых страшных домов США.

«Сияние» в отеле «Оверлук»

В 1974 году американский писатель Стивен Кинг и его жена Табита заселились в 217-й номер отеля «Стэнли» в штате Колорадо, где должны были провести одну ночь перед тем, как отель закроется на зимний сезон. Опустевшее здание само по себе было пугающим и создавало атмосферу хоррора. Кинг, заметив, что супруга заснула, отправился изучать здание. Он ходил по холлам, спустился в бар, где подавал напитки бармен по имени Грейди. После этого писатель поднялся в номер и отправился в ванную. Отодвинув занавеску, он задумался: «А вдруг здесь кто-то умер?». Этот внезапный вопрос, атмосфера опустевшего отеля и кладбище рядом с ним вдохновили автора на создание сразу нескольких произведений. Однако ключевым из них стало «Сияние», вышедшее в 1977 году и ставшее первым бестселлером Кинга в твёрдой обложке. В книге писатель назвал отель «Оверлук» — именно в нём, по сюжету, во время закрытия на зиму просыпается зло и появляются призраки.

Книгу Кинга экранизировал режиссёр Стэнли Кубрик. Вместо отеля «Стэнли» съёмочной площадкой стал отель «Тимберлин-Лодж» на южном склоне горы Худ в штате Орегон. По сей день он представляет собой популярный туристический объект, ежегодно привлекающий около двух миллионов человек. Известно, что владельцы отеля попросили Кубрика изменить указанный в первоисточнике 217-й номер отеля на 237-й, которого в здании не было. Таким образом они хотели избежать возможных легенд о проклятом номере, остерегаясь, что постояльцы не захотят туда заселяться.

«Ведьма из Блэр» и маньяк из Беркитсвиля

Малобюджетный хоррор «Ведьма из Блэр: курсовая с того света» был снят в жанре документальной ленты на любительские камеры. Согласно сюжету, группа студентов — будущих кинематографистов приезжает в жуткий лес в штате Мэриленд для съёмок курсовой работы о жившей неподалёку ведьме из Блэр.

В качестве локации авторы выбрали окрестности города Беркитсвиль — это место соответствует присвоенному ему статусу «города ведьмы» и наводит страх на посещающих его путешественников. Почти в самом центре населённого пункта расположено кладбище, а старые дорожные знаки дополняют атмосферу фильма ужасов. Местные власти даже пользовались популярностью, которую принесла Беркитсвилю «Ведьма из Блэр»: они распродавали атрибуты и достопримечательности, связанные с хоррором. Так, с молотка ушёл знак «Добро пожаловать в Беркитсвиль», установленный на въезде в город перед съёмками ленты.

Однако по-настоящему пугающей является история самого Беркитсвиля, где долгие годы орудовал маньяк. В 1940-х годах он убил десятки человек из неких ритуальных соображений. До сих пор остаётся загадкой, что именно заставило его это сделать.