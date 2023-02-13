В трейлере фильма «Флэш» показали двух Бэтменов Вышел первый официальный трейлер фильма «Флэш» с Бэтменами Майкла Китона и Бена Аффлека

Фото: kinopoisk

Постер к фильму «Флэш»

Во время Супербоула-2023 был показан первый полноценный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером, премьера которого состоится 16 июня. В фильме будут участвовать сразу две версии Бэтмена из разных вселенных, которых сыграют Бен Аффлек и Майкл Китон, впервые исполнивший роль Брюса Уэйна в 1989 году в фильме Тима Бертона.

По сюжету картины Барри Аллен/Флэш в исполнении Миллера возвращается назад во времени, чтобы предотвратить убийство своей матери, что приводит к непредвиденным последствиям и открывает портал в другую вселенную, в которой существуют другие версии Флэша и Бэтмена (Майкл Китон). Также в фильме участвуют Майкл Шеннон в роли генерала Зода и Саша Калле, сыгравшая Супергерл.

Ранее Миллера приговорили к одному году лишения свободы условно и 90 дням условного заключения после кражи алкоголя у своего соседа. Также актер должен будет оплатить штраф в размере $500. Миллер признал свою вину.

По данным следствия, 1 мая 2022 года Миллер проник в кладовую к соседу и украл бутылку джина, водки и рома. Заявление в полицию на него написал сам сосед. Изначально актеру было предъявлено обвинение в краже со взломом, мелком воровстве и незаконном проникновении.