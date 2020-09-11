В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»

https://static.news.ru/photo/ff014b92-f445-11ea-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Белый на открытии фестиваля «Кинотавр» Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российский фестиваль «Кинотавр» открылся в городе Сочи. Мероприятие проходит в 31-й раз.

Смотр продлится до 18 сентября. В этом году он пройдёт в формате «делового форума», сообщает «Коммерсант».

Фестиваль ранее отложили на осень из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Изначально мероприятие должно было пройти с 7 по 14 июня.

Мероприятие откроется фильмом «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского, основанный на повести Николая Гоголя «Нос» и одноимённой опере, созданной Дмитрием Шостаковичем. Фильм посвящён новаторам в искусстве, его главные герои — Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович.

Как писал NEWS.ru, фильм «Китобой» российского режиссёра Филиппа Юрьева стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» (Giornate Degli Autori), которая прошла в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля.