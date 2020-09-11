Российский фильм «Китобой» победил на Венецианском кинофестивале

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Фильм «Китобой» российского режиссёра Филиппа Юрьева стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» (Giornate Degli Autori), которая прошла в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля состоится.

В картине события разворачиваются на Русском Севере. Юный чукотский охотник Лёшка влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живёт в США, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни, напоминает «Кино-Театр.РУ».

Также в рамках Giornate Degli Autori показали ленту «Конференция» Ивана И. Твердовского. Проект рассказывает о трагических последствиях теракта «Норд-Ост». Картина не является прямой реконструкцией теракта — действия происходят в наши дни.

В рамках основного конкурса на фестивале состоялась премьера исторической драмы «Дорогие товарищи» российского режиссёра Андрея Кончаловского состоялась на Венецианском кинофестивале, писал NEWS.ru.