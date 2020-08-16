В Сети призвали закрыть «Рика и Морти» из-за шутки режиссёра

Пользователи Сети выступили за закрытие мультсериала «Рик и Морти» из-за старого скетча, снятого создателем шоу Дэном Хармоном. В ролике он шутит на тему педофилии.
В 2009 году Хармон опубликовал которткометражную пародию на сериал «Декстер» под названием «Дэрил», в котором он показал альтернативу убийству маньяков. Главный герой скетча отправляется в прошлое, чтобы изнасиловать будущих преступников,
В 2018 году на видео снова обратили внимание, и после поднявшегося в Сети недовольства Хармону пришлось удалить аккаунт в Twitter и принести извинения за неприличное содержание видео.
Сейчас пользователи соцсетей опять набросились на сценариста и запустили хештег #CancelRickAndMorty. Хармон пока что никак не ответил на заявления недовольных деятелей «культуры отмены».
Как писал NEWS.ru, создатели сериала «Рик и Морти» могут отложить выпуск пятого сезона из-за пандемии коронавируса. Новые серии уже находятся в производстве, о чём упомянули несколько авторов.
Добавьте наши новости в избранные источники