В Сети призвали закрыть «Рика и Морти» из-за шутки режиссёра

https://static.news.ru/photo/b8659d86-e082-11ea-8358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из мультсериала «Рик и Морти»/kinopoisk.ru

Пользователи Сети выступили за закрытие мультсериала «Рик и Морти» из-за старого скетча, снятого создателем шоу Дэном Хармоном. В ролике он шутит на тему педофилии.

В 2009 году Хармон опубликовал которткометражную пародию на сериал «Декстер» под названием «Дэрил», в котором он показал альтернативу убийству маньяков. Главный герой скетча отправляется в прошлое, чтобы изнасиловать будущих преступников, сообщает IndieWire.

В 2018 году на видео снова обратили внимание, и после поднявшегося в Сети недовольства Хармону пришлось удалить аккаунт в Twitter и принести извинения за неприличное содержание видео.

Сейчас пользователи соцсетей опять набросились на сценариста и запустили хештег #CancelRickAndMorty. Хармон пока что никак не ответил на заявления недовольных деятелей «культуры отмены».

Как писал NEWS.ru, создатели сериала «Рик и Морти» могут отложить выпуск пятого сезона из-за пандемии коронавируса. Новые серии уже находятся в производстве, о чём упомянули несколько авторов.