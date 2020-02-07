Британский актёр Джон Бойега, известный по участию в киносаге «Звёздные войны», спародировал всех персонажей киноверсии мюзикла «Кошки».

Бойега опубликовал в Instagram видео с отрывками из картины Тома Хупера, в котором к каждому герою пририсовано лицо актёра. Я посмотрел трейлер «Кошек» и сказал себе: «Я бы мог зажечь»,...