На экраны российских кинотеатров вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» вселенной DC.
Главную роль в картине исполнила австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая в оригинальной ленте «Отряд самоубийц».
Вместе с Робби в фильме приняли участие Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт-Белл, Крис Мессина, Рози Перес, Юэн Макгрегор и Эли Вонг. Режиссёром выступила китайско-американская кинематографистка Кэти Янь.
Как писал NEWS.ru, Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
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