https://static.news.ru/photo/d4c0d7f0-62df-11ea-ac2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2.0 Entertainment

Вторая часть семейной комедии «Кролик Питер» выйдет в российский прокат на четыре месяца позже. Ранее стало известно, что премьера фильма перенесена в Европе в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Картина появится на больших экранах 6 августа. Изначально выход был запланирован на 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Изменение сроков — это стратегическое решение студии. Фильм перенесён во всём мире, — говорится в сообщении.

Оригинальная лента рассказывала о приключениях кролика по имени Питер, который хочет попасть в огород к грозному фермеру и украсть фрукты и овощи. В новом фильме Питер в поисках приключений отправляется в большой город. Его пытаются вернуть домой члены семьи. Роли озвучивали Марго Робби, Элизабет Дебики и Джеймс Корден.

Как писал NEWS.ru, поклонники фильмов о Джеймсе Бонде написали открытое письмо к продюсерам с просьбой перенести премьеру нового фильма, получившего название «Не время умирать». Своё решение они связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.