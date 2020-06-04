В Московской области разрешили съёмки кино

https://static.news.ru/photo/25a646de-a681-11ea-bfca-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Министерство культуры сообщило о возобновлении кино- и телепроивзодства в Московской области. Разрешение вступило в силу с 3 июня, согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьёва.

Работники на съёмочной площадке обязаны соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса, предписанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сообщает издание «Ведомости». Среди требований: сокращение контакта между сотрудниками отдельных цехов, участков и отделов, а также ношение средств защиты теми, кто находится вне кадра.

Численность команды не должна превышать 50 человек.

Ранее Роспотребнадзор разрешил возобновить съёмки кино в Санкт-Петербурге. Они также могут проходить при соблюдении их участниками ряда санитарно-эпидемиологических требований, писал NEWS.ru.