В Московской области разрешили съёмки кино

Министерство культуры сообщило о возобновлении кино- и телепроивзодства в Московской области. Разрешение вступило в силу с 3 июня, согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьёва.
Работники на съёмочной площадке обязаны соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса, предписанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор),
Численность команды не должна превышать 50 человек.
Ранее Роспотребнадзор разрешил возобновить съёмки кино в Санкт-Петербурге. Они также могут проходить при соблюдении их участниками ряда санитарно-эпидемиологических требований, писал NEWS.ru.
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