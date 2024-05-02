В киностудии Bazelevs раскрыли планы на проекты с тюркскими партнерами Генпродюсер Рустамова: Bazelevs планирует проекты с Азербайджаном и Казахстаном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лала Рустамова

Киностудия Bazelevs, основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым, нацелена на сотрудничество с тюркским рынком, поскольку все ее руководители и продюсеры обладают тюркскими корнями, сообщила NEWS.ru генпродюсер Лала Рустамова. По ее словам, компания уже успела поработать с коллегами из Турции и Узбекистана в рамках проекта «Ходжа Насреддин» и теперь ведет переговоры с Азербайджаном и Казахстаном.

ДНК нашей компании — это тюркские корни всех наших руководителей и продюсеров, поэтому для нас в первую очередь сейчас важно направление тюркского рынка. В «Ходже Насреддине» принимали участие и Турция, и Узбекистан, и сейчас ведем переговоры с Азербайджаном и Казахстаном, чтобы они присоединились, — сказала она.

Рустамова добавила, что сейчас киностудия работает над несколькими игровыми проектами, куда планирует пригласить актеров из разных стран. В качестве примера она привела фильм «Сорок», основанный на тюркской легенде о 40 женщинах, защитивших свой город от нападения хана.

Мы планируем семь разных ролей, которые будут играть девушки из разных стран, в том числе из Турции, Азербайджана, Казахстана и нескольких стран региона MENA (страны Магриба и Ближнего Востока), — пояснила она.

В декабре 2022 года стало известно, что российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу. Сделка затронула только российское ООО «Базелевс», за которым останутся права на русскоязычный контент. Сумма сделки не раскрывается.

Рустамова рассказала, что решение о продаже Вazelevs в России назрело несколько лет назад и было связано с желанием Бекмамбетова отойти от управления и сконцентрироваться на режиссуре и сценарном деле. Сейчас российская студия работает с Бекмамбетовым как с нанятым режиссером и автором сценария анимационного фильма «Ходжа Насреддин».