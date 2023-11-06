В Голливуде снимут фильм «Барбигеймер» о кукле с ядерной бомбой

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма «Барби»

Американский режиссер Чарльз Бэнд заявил о планах снять комедию по мотивам двух самых успешных фильмов 2023 года — «Барби» и «Оппенгеймер», которые совместно заработали более $2,4 млрд, передает The Hollywood Reporter. Картина получит название «Барбигеймер» и расскажет историю про куклу-ученого, которая пытается изобрести ядерную бомбу.

Дата выхода пародийного фильма пока не раскрывается. Бюджет картины и актерский состав тоже неизвестны. По словам режиссера, лента станет уморительной комедией, которая совместит в себе суровый тон «Оппенгеймера» и позитивные моменты «Барби».

Это также возможность развлечься причудливым сочетанием этих двух фильмов и сочетанием атмосферы «Барби» и мрачности «Оппенгеймера». Смешайте это вместе, и у вас появится такая возможность для черного юмора, — объяснил он.

Бэнд, награжденный «Золотой малиной» за худшую режиссуру, рассказал, что еще не вышедшая картина уже пользуется популярностью. На одном из кинофестивалей к нему подошли поклонники и попросили подписать постер к киноленте, хотя о ее съемках стало известно недавно. Предварительно, Бэнд начнет работу над «Барбигеймером» уже в 2024 году.

Ранее заместитель министра культуры России Андрей Малышев заявил, что «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным. Именно по этой причине, по его словам, ведомство отказалось выпускать фильмы в прокат через параллельный импорт.