https://static.news.ru/photo/51c024c8-4c00-11ea-b26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/regal_Ives/ Global Look Press

Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm, проходящего в Минске, подготовили короткометражный фильм о детстве Джона Уика, сыгранного Киану Ривзом, из одноимённого американского боевика.

За основу взято признание Уика в своём происхождении в третьей части картины, когда он заявил, что он «дитя Беларуси» и его настоящее имя — Джордани Йованович.

По сюжету короткометражки в село Подгорье приезжает съёмочная команда, чтобы познакомиться с местными жителями. Они рассказали, что растили Уика «всей деревней».

Шустрый был, без дела не сидел. То в автобусе на скорости гоняет, то дьявола изгоняет, то вампиров ловит, — рассказал дедушка киногероя.

По словам родственников, Уик попал в США после того, как его усыновили цыгане. В конце ролика «Джордани Йовановича» приглашают вернуться домой.

Как писал NEWS.ru, четвёртая часть фильма «Джон Уик» выйдет 21 мая 2021 года. Премьера состоится в один день с «Марицей 4», в которой Киану Ривз вернётся к роли Нео.