Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

Английская актриса Юна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок», умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Deadline.

Мама тихо скончалась в окружении своей семьи в Эдинбурге. Мы просим проявить уважение и понимание в это самое трудное и печальное время, — заявил представитель семьи.

Самой яркой работой в 50-летней карьере Юны Стаббс стала роль миссис Хадсон в сериале «Шерлок», где она сыграла с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Также актриса известна благодаря фильму «Летние каникулы», ситкому «Пока смерть не разлучит нас», сериалам «Самая плохая ведьма» и «Зовите повитуху».

Актриса была замужем дважды и родила троих детей, двое из которых стали известными композиторами: Кристиан Хенсон и Джо Хенсон.

Ранее сообщалось о смерти 75-летней звезды «Великолепного века» Сабины Тозии (1946–2021). В популярном турецком сериале актриса сыграла кормилицу султана Сулеймана и смотрительницу его гарема, Афифе-хатун. Несколько лет назад врачи нашли у артистки опухоль головного мозга.